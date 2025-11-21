Форма поиска по сайту

21 ноября, 04:36

Экономика

Товарооборот России и Японии вырос на 2,55% в октябре

Фото: depositphotos/ruskpp

Товарооборот между Россией и Японией увеличился на 2,55% в октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные японского Минфина.

Таким образом, товарооборот двух стран в октябре составил 110,4 миллиарда иен или около 701,9 миллиона долларов. Импорт из РФ снизился на 2,1%, в то время как экспорт из Японии вырос на 13,7%.

В частности, Япония увеличила поставки легковых автомобилей на 4,2%, однако сократила поставки запчастей и автокомплектующих на 22,9%. Кроме того, Япония снизила импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 2,4%, но вместе с тем нарастила импорт угля из России на 81,9%.

Ранее японская авиакомпания JAL сообщила, что возобновление прямых авиарейсов между Японией и Россией будет рассмотрено, когда для этого будут созданы все необходимые условия. Сейчас число посещающих Японию россиян постоянно растет.

Генсек японского кабмина Минору Кихара, комментируя возможность введения новых санкций против РФ, заявил, что Япония будет принимать меры, исходя из того, какие шаги эффективны для установления мира на Украине, а также из своих национальных интересов.

Япония откроет в России визовые центры

