В посольстве Японии заявили об отсутствии запрета на пролеты российских авиакомпаний

Фото: depositphotos/leonidp

Правительство Японии не вводило ограничений, запрещающих российским авиакомпаниям выполнять рейсы через воздушное пространство страны. Об этом РИА Новости заявили в посольстве Японии в России.

"Ввиду различных факторов прогнозирование сроков возобновления прямых рейсов затруднительно", – добавили в диппредставительстве.

В свою очередь, японская авиакомпания JAL сообщала о готовности рассмотреть вопрос о возобновлении прямого авиасообщения с Россией после создания необходимых условий. В то же время посольство России в Японии подтвердило наличие запроса на это со стороны японского бизнеса и туристического сообщества, подчеркнув готовность Москвы к конструктивному диалогу.

По данным японской туристической ассоциации, за 10 месяцев текущего года Японию уже посетило 159,3 тысячи российских туристов, что превысило показатель за весь рекордный 2019 год (120 тысяч).

В октябре был установлен абсолютный месячный рекорд – 30,1 тысячи путешественников из России. Более того, Россия оказалась единственной из 22 стран, показавшей двукратный рост числа туристов (+100,3%) по итогам отчетного периода.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян заявлял, что вероятность восстановления прямого авиасообщения с Японией оценивается как нулевая из-за политических разногласий, тогда как с Южной Кореей шансы оцениваются в 30%.

Эксперт пояснил, что Южная Корея более заинтересована в возобновлении рейсов из-за турпотока и бизнес-связей, при этом около половины пассажиров могут составить бизнес-путешественники. Для жителей Дальнего Востока перелет в Южную Корею может оказаться даже дешевле, чем отдых в Сочи, в то время как из Москвы билеты будут стоить значительно дороже.