Песков: Россию беспокоит неопределенность Японии в вопросе безъядерного статуса

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В Кремле внимательно следят за заявлениями нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити, касающимися возможного пересмотра оборонной политики страны, включая ее безъядерный статус. Об этом в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно, следим. И, конечно, неопределенность вызывает беспокойство", – подчеркнул он.

Поводом для такой реакции Кремля стал отказ Такаити подтвердить представителям оппозиции приверженность Японии к трем неядерным принципам – не обладать ядерным оружием, не производить его и не размещать на территории страны.

Премьер-министр уклончиво ответила на этот вопрос, заявив, что сейчас не время говорить о конкретных формулировках будущей оборонной стратегии государства.

Ранее Россия ввела бессрочный запрет на въезд в страну для 30 японских граждан, в том числе для официального представителя МИД Тосихиро Китамуры. Решение было принято в рамках ответных мер в отношении Токио за действия против Москвы.