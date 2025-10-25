Правительство РФ актуализирует ставки таможенных сборов на импорт с 1 января

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство России с 1 января 2026 года актуализирует ставки таможенных сборов на ввозимые на территорию России товары с учетом накопленной инфляции, сообщили в Минпромторге РФ.

Инициатива была разработана министерством. Актуализация сборов осуществляется с учетом уровня накопленной инфляции в рамках обязательств России во "Всемирной торговой организации". В ведомстве отметили, что значения сборов должны быть сопоставимы с затратами на проведение таможенных операций.

Изменения вступят в силу в начале следующего года, чтобы участники внешнеторговой деятельности могли адаптироваться к новым условиям. При этом ставки в отношении экспорта и товаров, которые физические лица ввозят для личного пользования, а также в отношении водных и воздушных судов, останутся без изменений.

В сообщении министерства указано, что частично ставки таможенных сборов ранее уже индексировали, однако максимальная ставка в 30 тысяч рублей не менялась с 2004 года. Кроме того, ставки, которые индексировались ранее, будут доиндексированы на уровень накопленной инфляции только в размере разницы между ранее проведенной индексацией.

Также нововведения предполагают более взвешенное распределение ставок в зависимости от стоимостного размера партии и увеличивают верхний порог стоимостной партии с 7 миллионов до 10 миллионов рублей.

Таким образом, если раньше ставка партии свыше 7 миллионов рублей составляла 30 тысяч рублей, то теперь для партии более 10 миллионов рублей она составит 73 860 рублей.

Будут доиндексированы ставки таможенных сборов для товаров, чья таможенная стоимость не заявляется и не указывается, а кроме того, будут проидексированы ставки в отношении товаров радиоэлектронники.

Ранее стало известно, что Госдума приняла в I чтении проект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22%. Законопроект предусматривает сохранение ставки НДС в размере 10% для всех социально значимых товаров, в числе которых – продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги и племенные сельскохозяйственные животные.

