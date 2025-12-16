Форма поиска по сайту

16 декабря, 03:48

Происшествия

Копия статуи Свободы рухнула в Бразилии

Видео: телеграм-канал SHOT

Копия американской статуи Свободы обрушилась от сильного порыва ветра в бразильском муниципалитете Гуаиба. Об этом сообщает портал G1.

В результате крушения статуи никто из местных жителей не пострадал. Правоохранители и сотрудники спецслужб оцепили место происшествия.

Отмечается, что в регионе Гуаиба объявлено предупреждение о мощных порывах ветра до 25 метров в секунду на фоне бушующего в стране шторма.

Ранее сообщалось, что число погибших от наводнений и оползней в Индонезии выросло до 908. Пропали еще 410 человек, ранения получили 4,2 тысячи граждан. Также более миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома.

В начале декабря взрыв и пожар произошли на сталелитейном заводе компании Nippon Steel в японском городе Муроран на острове Хоккайдо. До взрыва на производстве вспыхнул огонь в помещении, через которое подается горячий воздух в доменную печь для извлечения чугуна.

происшествияза рубежом

