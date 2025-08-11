Силы ПВО за ночь сбили 32 БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник, 11 августа, уничтожили над российскими регионами 32 украинских беспилотника, сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным оборонного ведомства, 7 БПЛА были ликвидированы над территорией Белгородской области, по 5 беспилотников сбили над территориями Брянской и Калужской областей, 4 БПЛА – над территорией Крыма, еще по 2 дрона – над территориями Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областей и Московского региона и 1 БПЛА – над территорией Тульской области.

Ночью в воскресенье, 10 августа, дежурные силы ПВО перехватили и сбили 121 украинский БПЛА над регионами России. Из них 29 дронов было ликвидировано в небе над Краснодарским краем, 15 – над Крымом, 13 – над территорией Брянской области, 8 – над Саратовской областью.

При этом в Саратовской областью в результате атаки украинских дронов погиб один человек и получило повреждение промышленное предприятие.

