11 августа, 10:04

Мэр Москвы

Собянин: силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще два беспилотника, которые летели на Москву, были ликвидированы утром в понедельник, 11 августа. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В настоящее время на месте, где упали фрагменты БПЛА, задействованы специалисты экстренных служб.

В ночь на 11 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили один беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. Спустя время на подлете к столице был ликвидирован еще один дрон.

Утром 11-го числа силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву.

мэр Москвыпроисшествиягород

