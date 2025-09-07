Силы ПВО отразили атаку украинских дронов в Ростовской области

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили несколько украинских БПЛА в Таганроге и Шолоховсковском районе Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Губернатор подчеркнул, что никто из местных жителей не пострадал. Объекты инфраструктуры не повреждены.

Ранее обломки сбитого дрона упали на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае. В результате произошедшего загорелась одна из технологических установок НПЗ. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание площадью в несколько квадратных метров.

Также в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 31 украинского дрона над регионами России за четыре часа. Атака продолжалась с 20:00 по московскому времени 6 сентября до 00:00 7 сентября. При этом 21 БПЛА был сбит над территорией Белгородской области.