Шесть человек пострадали при атаке украинского БПЛА на парк в Донецке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Шесть мирных жителей пострадали при атаке украинского БПЛА на парк "Гулливер" в Донецке. Об этом сообщил Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Атака произошла вечером в воскресенье, 8 сентября. Ранения средней степени тяжести получили молодой человек 2004 года рождения, две девушки 2003 года рождения и одна 2006 годов рождения, мужчина 1992 года рождения и девочка 2011 года рождения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Также в результате украинской атаки были повреждены шесть жилых домов, два автомобиля и школа в Калининском районе Донецка и Красногвардейском районе Макеевки.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 69 украинских БПЛА над регионами России в ночь на воскресенье, 8 сентября. При этом из них 21 дрон был сбит над территорией Краснодарского края.