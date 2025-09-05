Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Марково в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны.

Как уточнило ведомство, взять село под контроль позволили активные и решительные действия "Южной" группировки войск.

Накануне, 4 сентября, подразделения группировки войск "Восток" полностью освободили территорию ДНР в своей полосе. Кроме того, им удалось продвинуться в глубину обороны украинских войск и взять под контроль населенный пункт Новоселовка Запорожской области.

Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что бойцы после освобождения населенного пункта Камышеваха, поселка Первое Мая, а также Нелеповки взяли под контроль весь юг республики. Это он назвал значимым событием и поблагодарил всех российских военных за такое достижение.

В настоящее время, по словам Пушилина, армия России улучшает свои позиции на территории Днепропетровской области, создавая условия для безопасности населенных пунктов, расположенных в ДНР.

