Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале сообщил, что российская армия контролирует весь юг республики после того, как Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Камышеваха.

Пушилин напомнил, что группировка войск "Восток" смогла освободить поселок Первое Мая, а также Нелеповку и Камышеваху. Взятие под контроль всего юга ДНР глава республики назвал значимым событием. Он поблагодарил всех российских военных за такое достижение.

Сейчас, по словам Пушилина, ВС РФ улучшают свои позиции на территории Днепропетровской области, создавая условия для безопасности населенных пунктов, расположенных в ДНР.

Об освобождении населенного пункта Камышеваха в ДНР стало известно 30 августа. По данным Минобороны РФ, село было взято под контроль в результате наступательных действий подразделения группировки войск "Восток".

Также российские военные поразили склады боеприпасов, места хранения украинских беспилотников и пункты временной дислокации вражеских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Для этого бойцы задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные дроны, ракетные войска и артиллерию.

