Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили поселок Первое Мая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны.

Взять населенный пункт под контроль удалось в результате наступательных действий подразделений группировки войск "Центр".

За прошедшие сутки они нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Новотроицкое, Красноармейск, Доброполье, Торецкое, Кутузовка, Родинское, Димитров, Золотой Колодезь и Новониколаевка в ДНР.

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности "Центра" составили более 400 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 6 автомобилей и 5 артиллерийских орудий.

Ранее подразделения группировки войск "Восток" освободили село Запорожское в Днепропетровской области. В ходе операции удалось уничтожить свыше 10 единиц техники противника. При этом освобождение населенного пункта лишило ВСУ еще одного опорного узла обороны.

