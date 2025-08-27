27 августа, 12:10Политика
ВС РФ освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы России освободили поселок Первое Мая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны.
Взять населенный пункт под контроль удалось в результате наступательных действий подразделений группировки войск "Центр".
За прошедшие сутки они нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Новотроицкое, Красноармейск, Доброполье, Торецкое, Кутузовка, Родинское, Димитров, Золотой Колодезь и Новониколаевка в ДНР.
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности "Центра" составили более 400 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 6 автомобилей и 5 артиллерийских орудий.
Ранее подразделения группировки войск "Восток" освободили село Запорожское в Днепропетровской области. В ходе операции удалось уничтожить свыше 10 единиц техники противника. При этом освобождение населенного пункта лишило ВСУ еще одного опорного узла обороны.
