Минобороны заявило о полном освобождении ДНР в полосе группировки "Восток"

Фото: министерство обороны РФ

Подразделения российской группировки войск "Восток" полностью освободили территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) в своей полосе. Об этом сообщило Минобороны России.

Кроме того, как отметило ведомство, подразделениям удалось продвинуться в глубину обороны украинских войск и взять под контроль населенный пункт Новоселовка Запорожской области.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российская армия установила контроль над всем югом республики после того, как освободила Камышеваху. В настоящее время, по его словам, бойцы улучшают свои позиции на территории Днепропетровской области, создавая условия для безопасности населенных пунктов ДНР.

Вместе с тем Минобороны России показало видео, которое подтверждает контроль около половины Купянска. На кадрах, снятых с беспилотных летательных аппаратов, видны российские военные в центральной части города и возле самых значимых административных и промышленных объектов.

В частности, бойцы были запечатлены у здания городской администрации и рядом со стадионом "Спартак" на Спортивном переулке.

