Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Российская армия взяла под контроль село Новоселовка, которое находится в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Населенный пункт удалось освободить благодаря продвижению подразделений группировки войск "Восток" в глубину обороны противника.

Ранее российские военнослужащие освободили населенный пункт Федоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Взять село под контроль удалось силами "Южной" группировки войск.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что Вооруженные силы России после освобождения населенного пункта Камышеваха, поселка Первое Мая, а также Нелеповки взяли под контроль весь юг республики. Это он назвал значимым событием и поблагодарил всех российских военных за такое достижение.

Сейчас, по словам Пушилина, армия России улучшает свои позиции на территории Днепропетровской области, создавая условия для безопасности населенных пунктов, расположенных в ДНР.

