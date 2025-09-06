Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Силы Черноморского флота уничтожили быстроходный безэкипажный катер украинских войск. Об этом сообщило Минобороны РФ.

За минувшие сутки ВСУ потеряли около 1 340 военных. Потери противника в зоне группировки "Север" составили 155 солдат. Тем временем в зоне группировки "Запад" ВСУ потеряли до 240 бойцов.

Также группировки "Южная" и "Центр" уничтожили более 200 и до 465 военных. Тем временем в зоне ответственности группировок "Восток" и "Днепр" противник лишился свыше 210 и до 70 военнослужащих.

Ранее российские бойцы выявили и ликвидировали 2 гаубицы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Константиновки в ДНР. В оборонном ведомстве уточняли, что 122-миллиметровое орудие Д-30 и 155-миллиметровую гаубицу "Богдана" удалось выявить операторами "Южной" группировки войск.

Российские силы уничтожили украинские орудия при помощи точных попаданий ударных БПЛА. Обе артиллерийские установки находились в ближнем тылу противника и обеспечивали огневую поддержку обороняющимся силам ВСУ.

