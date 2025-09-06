Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Около 1 340 военных потеряли Вооруженные силы Украины (ВСУ) на всех направлениях за минувшие сутки, сообщает пресс-служба Минобороны.

Оборонное ведомство отметило, что потери украинской армии в зоне группировки "Север" составили 155 солдат. Тем временем в зоне группировки "Запад" ВСУ потеряли до 240 бойцов.

Также группировки "Южная" и "Центр" уничтожили более 200 и до 465 военных. Тем временем в зоне ответственности группировок "Восток" и "Днепр" противник лишился свыше 210 и до 70 военнослужащих.

Кроме того, ВС России нанесли поражение складам боеприпасов и материальных средств украинской армии. Объекты были поражены силами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.