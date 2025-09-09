Власти Сочи выплатят 500 тысяч рублей семье погибшего при атаке БПЛА

Фото: телеграм-канал "Мэр Сочи Андрей Прошунин"

Родственникам мужчины, который погиб при атаке БПЛА, будет выплачено 500 тысяч рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин после обхода пострадавшей в результате атаки территории Адлерского района.

Средства будут перечислены семье уроженца Липецка из благотворительного фонда. Также мэр указал, что власти региона определили порядок оказания помощи жителям поврежденных домов.

В частности, из-за атаки осколками были посечены фасады 7 объектов, а также повреждены несколько автомобилей. В настоящее время специалисты приступили к ликвидации последствий случившегося.

Помимо этого, обломки БПЛА повредили мемориал фронтовику, ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн, летчику Сергею Троепольскому. Прошунин пообещал восстановить данный памятник.

О гибели мужчины при падении фрагментов беспилотника на машину в Адлерском районе Сочи стало известно 9 сентября. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал оказать всю необходимую помощь его семье.