ПВО сбила 22 беспилотника над регионами России

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами вечером 9 сентября. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, шесть дронов ликвидировали в Брянской области, пять – в Курской, четыре – в Воронежской, три – в Орловской области, два – в Крыму, а также по одному БПЛА над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

Ранее мужчина погиб в результате падения обломков БПЛА на автомобиль в Адлерском районе Сочи. Кроме того в результате атаки беспилотников были повреждены несколько частных домов.

Власти Сочи заявили, что выплатят 500 тысяч рублей родственникам погибшего мужчины из благотворительного фонда. Кроме того, администрация региона определила порядок оказания помощи жителям поврежденных домов.