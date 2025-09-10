Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 09:30

Происшествия

Здание правительства Белгородской области подверглось атаке БПЛА

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Здание правительства Белгородской области подверглось атаке БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате взрыва фасад и окна здания оказались повреждены. Более того, фрагменты сбитого дрона упали на частный дом, вызвав пожар, уточнил глава региона, добавив, что к настоящему моменту огонь локализован.

Согласно предварительным данным, пострадавших после инцидента нет. Однако на месте ЧП продолжают работать все оперативные службы. Они в том числе занимаются уточнением информации о других последствиях.

Минувшей ночью атаке ВСУ также подвергся Краснодарский край. В частности, в Новороссийске бойцы отразили нападение украинских безэкипажных катеров.

Дроны были зафиксированы и в Ростовской области. Обломки беспилотника упали на здание специальной школы-интерната в Матвеево-Курганском районе. В учреждении были повреждены остекление и дверь запасного выхода.

Пострадавшими оказались двое взрослых из числа персонала школы. С легкими ранениями их госпитализировали.

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика