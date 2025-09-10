10 сентября, 06:57Происшествия
Мэр Новороссийска сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военные отражают атаку украинских безэкипажных катеров в Новороссийске Краснодарского края. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Андрей Кравченко.
По всей береговой линии Новороссийска звучит сирена тревоги. Местных жителей призывают укрыться дома или в других безопасных местах.
Минувшей ночью атаке ВСУ также подверглась Ростовская область. Обломки вражеского беспилотника упали на здание специальной школы-интерната в Матвеево-Курганском районе. Из школы эвакуировали всех детей и персонал.
Ранее мужчина погиб после атаки украинского беспилотника на служебный автобус в Белгородской области. Дрон атаковал транспортное средство на автодороге Казинка – Посохово. Водитель автобуса скончался на месте от полученных травм, а сам автомобиль был уничтожен огнем.
