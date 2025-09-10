Мэр Новороссийска сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные отражают атаку украинских безэкипажных катеров в Новороссийске Краснодарского края. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Андрей Кравченко.

По всей береговой линии Новороссийска звучит сирена тревоги. Местных жителей призывают укрыться дома или в других безопасных местах.

Минувшей ночью атаке ВСУ также подверглась Ростовская область. Обломки вражеского беспилотника упали на здание специальной школы-интерната в Матвеево-Курганском районе. Из школы эвакуировали всех детей и персонал.

Ранее мужчина погиб после атаки украинского беспилотника на служебный автобус в Белгородской области. Дрон атаковал транспортное средство на автодороге Казинка – Посохово. Водитель автобуса скончался на месте от полученных травм, а сам автомобиль был уничтожен огнем.