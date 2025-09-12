План "Ковер" объявлен в аэропорту Пулково

Фото: depositphotos/Chalabala

План "Ковер" введен в радиусе 100 километров от аэропорта Пулково, в воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его данным, российские военные отражают атаку беспилотников над территорией юго-западной части Ленобласти. Дрозденко предупредил местных жителей о возможных ограничениях скорости мобильного интернета.

Ранее временные ограничения на полеты также ввели в аэропорту Калуги. Воздушная гавань не принимает на посадку и не отправляет рейсы.

Росавиация и Минтранс РФ разработали правила взаимодействия при введении временного запрета на использование воздушного пространства. Специалисты Росавиации также донастраивают работу с Минобороны РФ для более гибкого ввода ограничений в аэропортах.