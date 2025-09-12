00:30Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Калуги
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Калуги. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
В данный момент воздушная гавань не принимает на посадку и не отправляет рейсы. Данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Росавиация и Минтранс РФ разработали правила взаимодействия при введении временного запрета на использование воздушного пространства. В регламенте прописано межведомственное взаимодействие, в том числе по линии федеральных органов исполнительной власти.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров также заявил, что ведомство пока не собирается выделять авиакомпаниям средства на фоне вводимых в аэропортах временных ограничений на использование воздушного пространства.
