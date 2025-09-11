ВСУ атаковали два школьных автобуса в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью БПЛА два школьных автобуса и территорию образовательного учреждения в Васильевке Запорожской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В момент атаки на территории школы не было детей и сотрудников учебного заведения. В результате инцидента никто не пострадал, уточнил глава Запорожской области. Тем не менее после атаки школа была переведена на дистанционное обучение.

Ранее атаке БПЛА подверглось здание правительства Белгородской области. В результате взрыва фасад и окна здания были повреждены. Более того, фрагменты сбитого дрона упали на частный дом, вызвав пожар.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Позже власти области временно приостановили деятельность крупных торговых центров в Белгороде и Белгородском районе в связи с оперативной обстановкой в субъекте.

Губернатор региона Вячеслав Гладков охарактеризовал обстановку после массированной атаки БПЛА как тяжелую. Он также сообщил, что возобновление работы крупных торговых центров пока не представляется возможным. Кроме того, школы продолжают проводить уроки в онлайн-режиме. В связи с этим Гладков призвал родителей оставлять детей дома, в том числе тех, которые ходят в детсады.