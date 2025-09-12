Форма поиска по сайту

12 сентября, 07:06

Ограничения сняты в аэропорту Калуги

Фото: depositphotos/nitinut380

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в аэропорту Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов в регионе.

Между тем аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Пскова, Иванова и Ярославля. Кроме того, план "Ковер" введен в радиусе 100 километров от петербургского аэропорта Пулково.

В Росавиации предупредили, что ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в Калининград и обратно. В связи с этим в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов.

"Аэрофлот" может возобновить полеты из Краснодара за границу

