Асфальт обновят на Волгоградском проспекте и Марксистской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Более 490 тысяч квадратных метров асфальта обновят на Волгоградском проспекте и Марксистской улице в 2025 году. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Петр Бирюков.

"Главная задача – улучшить пешеходную и транспортную доступность важных городских объектов, обеспечить комфортное и безопасное передвижение пешеходов", – цитирует вице-мэра телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Последний раз дорожное покрытие на этом участке обновляли в 2021 году, напомнил Бирюков. По нормативам для дорог первой категории, таких как Волгоградский проспект, межремонтный срок службы асфальта составляет три года.

Все работы будут осуществляться поэтапно. Сначала специалисты проведут фрезеровку старого покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, а после приступят к укладке нового асфальта и нанесению дорожной разметки.

Всего к процессу привлечены 217 специалистов и 143 единицы специальной техники. Они в ходе благоустройства в том числе выполнят ряд мероприятий:



прокладку воздушных линий в кабельную канализацию;

модернизацию системы освещения;

установку новых скамеек и остановочных павильонов;

озеленение.

Ранее асфальт обновили в Волоколамском тоннеле. Ремонт провели на всем протяжении сооружения (более 1,7 километра), обновив около 40 тысяч квадратных метров асфальтобетона.

Замена покрытия проводилась ночью, в период наименьшей загруженности дорог, с временным закрытием отдельных полос для движения машин.