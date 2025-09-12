Эксперты оценили последствия снятия санкций с белорусской авиакомпании "Белавиа"

США сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа". По словам экспертов, это решение стало формальным условием сделки, заключенной на саммите на Аляске. Лукашенко согласился на освобождение ряда задержанных лиц, а взамен Вашингтон пошел на отмену ограничений против национального авиаперевозчика.

Аналитики отмечают, что теоретически этот шаг может повлиять на баланс отношений Минска с Москвой и США. Однако практические перспективы для авиасообщения остаются туманными, так как воздушное пространство Европы для "Белавиа" по-прежнему закрыто. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.