Неделю сокращения потребления алкоголя ввели в России в честь Дня трезвости, который отмечается в 11 сентября. В некоторых регионах начали действовать временные ограничения на продажу спиртного.

День трезвости начали отмечать еще в конце прошлого века. И сегодня есть сотни проектов, которые помогают и тем, кто страдает от зависимости, и их родственникам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.