На улицах Москвы благодаря столичному бизнесу появились цветущие оазисы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Благодаря столичному бизнесу на улицах города появились цветущие оазисы, передает портал мэра и правительства Москвы.

Зеленые оазисы фестиваля "Сады и цветы" в рамках проекта "Лето в Москве" стали любимыми местами отдыха для москвичей и гостей города. Один из них появился благодаря корпорации "ВЭБ.РФ" на пересечении двух центральных артерий столицы – улице Воздвиженка и Большого Кисловского переулка.

У колонн центрального офиса компании высадили более 5 тысяч растений, включая вечнозеленые древесные лианы, яркие бальзамины и плодовые кизильники. Композиция создает внутри делового квартала образ живой природы.

Благодаря ПАО "Промсвязьбанк" расцвела улица Балчуг. Основой концепцией стали цветники-прерии в городской среде, созданные по мотивам ландшафтных идей Пита Удольфа. При этом компания участвует в проекте уже второй год подряд, а повышение узнаваемости бренда достигается благодаря используемым в композициях фирменных цветов банка.

Вдоль пешеходной зоны сочетаются почвопокровные, плетистые и английские розы селекции Дэвида Остина. В композиции использованы шалфей дубравный "карадонна" и котовник Фассена "пурсиан блю", они сохраняют декоративность с июня по сентябрь.

Пространство также дополнили лиственными кустарниками для создания многоярусности. Осенью часть однолетников заменят на злаки.

Главной точкой проекта стала восьмиметровая арка со стороны Пятницкой улицы. Внутри нее расположены 250 горшков с цветами, скрытая система автополива, кованые цапли и кувшинки, расписанные вручную. В центре композиции установлена пятиметровая сфера, она символизирует цветущую планету.

Специалисты ежедневно ухаживают за растениями, поливают и пропалывают их, а также занимаются подкормкой и обрезкой соцветий.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в 2025 году Москву украсили 53 миллиона цветов. По его словам, они являются одним из лучших способов сделать город лучше, потому столичные власти стремятся увеличивать их число.

По сравнению с 2010 годом количества цветов в столице стало больше практически в 2,5 раза. Городские службы высаживают растения поэтапно. Весной специалисты занимаются высадкой виолы и других однолетних растений, летом и осенью – многолетних цветов: ирисов, астры, пионов и других.

