Госдума разрешила бизнесу и самозанятым брать кредитные каникулы раз в 5 лет

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который позволяет субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятым гражданам раз в 5 лет брать кредитные каникулы.

Теперь субъекты МСП и самозанятые могут потребовать у кредитора кредитные каникулы на срок до полугода. Под кредиторами понимаются банковские и микрофинансовые организации (МФО), а также госкорпорация "ВЭБ.РФ".

При этом право на каникулы не связано ни с ухудшением финансового положения заемщика, ни с необходимостью поддержки отдельных отраслей экономики. Проценты во время каникул продолжат начисляться на предусмотренных в договоре займа условиях.

Однако закон предусматривает несколько исключений. Например, льготный период не будет предоставляться по договорам, заключенным с несколькими кредиторами или заемщиками, а также по займам, выданным микрофинансовыми организациями (МФО) – субъектами МСП, некоммерческими или государственными МФО.

Каникулы не будут предоставляться и в случаях, когда предмет залога является предметом прошлого или последующего залога. Действие закона не будет распространяться и на кредиты субъектам МСП, которым не может оказываться господдержка. В их числе:

кредитные и страховые организации;

негосударственные пенсионные и инвестиционные фонды;

профучастники рынка ценных бумаг и ломбарды;

участники соглашений о разделе продукции;

предприниматели в сфере игорного бизнеса;

нерезиденты России (за исключением случаев, предусмотренных международными договорами).

Максимальный размер кредита, по которому заемщик может потребовать льготный период, должно установить российское правительство. До этого момента предельный размер для микропредприятий составит 60 миллионов рублей, малых – 400 миллионов, средних – 1 миллиард, самозанятых граждан – 10 миллионов.

Как указано в пояснительной записке, такие изменения позволят снизить риски дефолтов заемщиков, а также уменьшить риски для финансовой устойчивости кредиторов. Закон вступит в силу с 1 октября и будет распространяться на правоотношения, возникшие из договоров займа, заключенных с 1 марта 2024 года.

Закон о банкротстве физлиц представляет реальную возможность избавиться от долгов, заявлял ранее депутат ГД Никита Чаплин. По его словам, процедурой судебного банкротства может воспользоваться любой, кто не может погасить задолженности вне зависимости от суммы. Однако это требует времени, денег, а также сопряжено с определенными ограничениями, уточнил парламентарий.