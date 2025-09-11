Рекордно высокое атмосферное давление ожидается в Москве 14 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Рекордно высокое атмосферное давление ожидается в Москве в воскресенье, 14 сентября. Об этом сообщила главный специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

Синоптик объяснила, что на выходных центр антициклона, благодаря которому в столичном регионе установилась солнечная погода, сместится на Нижегородскую область. В результате атмосферное давление в Москве повысится до 762 миллиметров ртутного столба, а 14 сентября оно достигнет максимальных показателей.

Позднякова напомнила, что последний раз такие высокие показатели фиксировались в 1949 году. Тогда атмосферное давление зафиксировалось на отметки 758,6 миллиметра ртутного столба.

"Это будет первый осенний рекорд 2025 года", – отметила метеоролог.

Первые сентябрьские дожди в столице ожидаются только во второй половине месяца, а именно – 17 сентября. Позднякова указывала, что до этого момента погода будет сухой. При этом средняя суточная температура воздуха будет превышать норму на 3–4 градуса.