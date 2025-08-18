Сервис для подтверждения возраста без паспорта появится в России

Фото: 123RF/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Сервис для подтверждения возраста при покупке товаров с возрастными ограничениями без паспорта создают в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр биометрических технологий.

Как указала организация, данный сервис станет альтернативой предъявлению паспорта.

В конце мая Минцифры РФ предложило начать применять биометрические данные для подтверждения возраста при продаже энергетиков. Изменения необходимы в первую очередь для онлайн-продаж и продаж через вендинговые автоматы.

Согласно инициативе, продавец или владелец автомата должен запрашивать у покупателя точный возраст. Это нужно будет делать каждый раз, когда покупатель сообщает о своем желании купить напиток. При этом для бизнеса внедрение биометрических технологий не будет обязательным.

Позже стало известно, что аналогичную систему подтверждения возраста планируют ввести до конца года и на кассах самообслуживания в розничных сетях.

