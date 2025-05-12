Депутат Гутенев: ГД поддержит проект об использовании биометрии для покупки алкоголя

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Депутаты комитета Госдумы по промышленности и торговле выразили готовность поддержать законопроект, предполагающий использование биометрии для идентификации граждан при покупке алкоголя. Об этом заявил глава комитета от фракции "Единая Россия" Владимир Гутенев.

"Если будет внесен подобный законопроект от правительства РФ в Госдуму или депутаты вместе с профильным министерством разработают законопроект, думаю, он будет поддержан и комитетом, и фракцией", – сказал чиновник в беседе с Агентством "Москва".

Гутенев подчеркнул, что на сегодняшний день существуют все необходимые технологии для реализации этой задумки. Она в том числе направлена на предотвращение продажи алкоголя подросткам.

Соответствующий законопроект предложили разработать в Минпромторге. Как пояснили в ведомстве, такая индикация может стать альтернативой не только для покупки алкоголя, но и для других товаров с возрастным ограничением. Более того, принятие проекта позволит продемонстрировать развитие новых технологий в России.

До этого со схожей инициативой выступил депутат Госдумы от партии "Новые люди" Амир Хамитов. Он предложил ввести систему самозапрета на приобретение алкоголя, чтобы поспособствовать достижению одной из главных национальных задач – здоровому образу жизни населения.