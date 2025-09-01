"Вопрос спорный": в Госдуме предложили не считать букет подарком для учителя

В России, согласно действующему законодательству, подарок для учителя не должен превышать 3 тысяч рублей, иначе это может расцениваться как взятка.

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил не считать букет подарком для преподавателя. По его словам, цветы не приносят материальной выгоды и не могут быть взяткой, поэтому установленный законом лимит на них распространяться не должен.

Стоит ли дарить цветы учителям? Что является приемлемым подарком? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.