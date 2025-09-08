Синоптик Тишковец: на День города в Москве будет тепло и солнечно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Солнечная, сухая и теплая погода прогнозируется в Москве в День города. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, такая погода установится в столице за счет западной периферии антициклона с центром над Средним Поволжьем. Таким образом, в ночь на субботу, 13 сентября, температура составит 10 градусов, а днем она поднимется до 20 градусов.

В воскресенье, 14 сентября, воздух прогреется до 21 градуса. Как указал синоптик, это на 3–4 градуса теплее нормы сентября. Тишковец также уточнил, что ветер будет южным, а его скорость не превысит 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет медленно расти и составит 760 миллиметров ртутного столба.

При этом на этой неделе синоптики обещали москвичам летнюю погоду. В частности, в первой половине недели по ночам температура воздуха будет варьироваться от 9 до 14 градусов, а в ночные часы второй половины недели – от 10 до 15 градусов.

При этом в дневное время в первой половине недели воздух будет прогреваться до 24 градусов, а во второй половине – до 25 градусов.