Синоптик Тишковец: солнечная погода будет преобладать в Москве на неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Солнечная и сухая погода будет преобладать в Москве на следующей неделе. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, регион останется в зоне влияния южной периферии антициклона.

"По ночам воздух в столице нашей родины будет остывать не ниже плюс 8 – плюс 11, а днем воздух будет разогреваться до плюс плюс 19 – плюс 22 градусов", – цитирует его РИА Новости.

Как отметил метеоролог, в городе ожидается северо-восточный ветер со скоростью не более 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 760 миллиметров ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также пообещал летнюю погоду на будущей неделе. Согласно данным синоптика, в первой половине недели по ночам температура воздуха будет варьироваться от 9 до 14 градусов, а в ночные часы второй половины недели – от 10 до 15 градусов.

При этом в дневное время в первой половине недели воздух будет прогреваться до 24 градусов, а во второй половине – до 25 градусов.

