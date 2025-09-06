Москвичам пообещали хорошую летнюю погоду в ближайшие дни

Фото: пресс-служба программы "Моя улица"

Хорошая летняя погода установится в Москве в ближайшие дни, заявил в разговоре с RT замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По его словам, столичный регион вышел на область высокого давления, поэтому вся следующая неделя обещает быть малооблачной и без осадков. В темное время суток в области температура достигнет 6–8 градусов, а непосредственно в Москве она поднимется до 8–12 градусов.

Днем столбики термометров зафиксируют от 20 до 23 градусов, однако в некоторых районах воздух может прогреться до 25 градусов. Такие показатели, обратил внимание синоптик, на 3 градуса выше климатической нормы.

При этом значительная разница в температуре обусловлена низкой облачностью и продолжительным ночным периодом, в течение которого воздух охлаждается.

Ранее по-летнему теплую погоду спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что до конца следующей недели в Москве прогнозируется однородная погода. В дневное время в первой половине недели воздух будет прогреваться до 24 градусов, а во второй половине – до 25 градусов.