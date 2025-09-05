Синоптик Вильфанд: москвичей ждет по-летнему теплая погода на следующей неделе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

По-летнему теплая погода ожидается на следующей неделе в столице, рассказал Агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, до конца следующей недели в Москве прогнозируется однородная погода. В частности, в первой половине недели по ночам температура воздуха будет варьироваться от 9 до 14 градусов, а в ночные часы второй половины недели – от 10 до 15 градусов. При этом в дневное время в первой половине недели воздух будет прогреваться до 24 градусов, а во второй половине – до 25 градусов.

Вильфанд назвал такие погодные условия приближенными к показателям середины августа. Он уточнил, что они не свойственны для сентября.

"Это не бабье лето, а просто лето, которое перешло от последних чисел августа в сентябрь. Такая погода нравится всем, так как не жарко", – подчеркнул синоптик.

Между тем в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Это связано с туманом. Предупреждение будет действовать с 23:00 пятницы, 5 сентября, до 08:00 следующего дня. В этот же промежуток времени аналогичные меры распространятся на Подмосковье.