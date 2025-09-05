Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за тумана

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за тумана, который опустится на город в ночь субботу, 6 сентября, передает пресс-служба Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать с 23:00 пятницы, 5 сентября, до 08:00 следующего дня. В этот же промежуток времени аналогичные меры распространятся на Подмосковье.

Температура в столице в последний рабочий день составит от 18 до 20 градусов. В Москве установится облачная погода с прояснениями и без осадков.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в столичном регионе не будет дождей минимум неделю. По его словам, в ближайшие дни ожидается повышение столбиков термометров до 20–22 градусов.

