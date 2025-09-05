До 20 градусов и переменная облачность ожидаются в столице 5 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воздуха в Москве в пятницу, 5 сентября, составит от 18 до 20 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

В столице будет облачно с прояснениями, без осадков. В Подмосковье воздух прогреется до 17–22 градусов, дождей тоже не ожидается.

Вместе с тем на территории региона будет дуть северный, северо-восточный ветер, скорость которого составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 753 миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что в столичном регионе не будет дождей минимум неделю. Также в ближайшие дни ожидается повышение столбиков термометров до 20–22 градусов.

Кроме того, специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова проинформировала, что в понедельник, 8 сентября, в Москве ожидается до 25 градусов. Это на 4 градуса выше климатической нормы. По ее данным, погода в регионе в ближайшую неделю будет зависеть от области повышенного атмосферного давления и антициклона северного происхождения.

