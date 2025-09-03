Температура в столице превысит норму на 4 градуса 8 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До 25 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, 8 сентября, что на 4 градуса выше климатической нормы, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой.

Погода в ближайшую неделю будет зависеть от области повышенного атмосферного давления и антициклона северного происхождения. Именно поэтому, объяснила эксперт, сильного тепла не будет, но все-таки температура поднимется выше климатической нормы.

По словам специалиста, в ночь на четверг, 4 сентября, температура составит 11–13 градусов, а днем вырастет до 19–20. Кроме того, ожидается переменная облачность без осадков, но с северным и северо-восточным ветром.

В остальные дни недели, 5, 6 и 7 сентября, такая погода сохранится, но по региону ночью возможно понижение температуры до 8 градусов. Днем в пятницу она достигнет 20–22 градусов, в субботу – 21–23, а затем на улице будет до 25 градусов тепла, ночью до –15.

Ранее сообщалось, что количество осадков в ноябре 2025 года в Москве может побить рекорд прошлого года. Тогда при норме порядка 52 миллиметров осадков выпало почти 80. Температура воздуха в декабре будет около нормы в минус 6 градусов, но в январе и феврале станет прохладнее, чем обычно.

