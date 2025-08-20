Райский банан расцвел в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Райский банан расцвел в Ботаническом саду МГУ имени Ломоносова "Аптекарском огороде", сообщила пресс-служба сада.

Известно, что райский банан – это одна из самых больших в мире трав. Растение может достигать 9 метров в высоту, а его листья могут быть более 2 метров. Его соцветие выглядит как крупная кисть, которая вырастает изнутри ложного стебля.

Посетители "Аптекарского огорода" могут увидеть растение в Пальмовой оранжерее.

20 сентября в "Аптекарском огороде" состоится выставка громадного урожая. На мероприятии москвичи и туристы смогут познакомиться с достижениями российских огородников. Главным участником станет Александр Чусов. Его тыква Вульф достигла расчетной массы в 834 килограмма.