ВС РФ освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы России освободили село Сосновка в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, взять населенный пункт под контроль удалось в результате наступательных действий подразделений группировки войск "Восток".
Ранее российская армия освободила населенный пункт Марково в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как уточнили в МО, сделать это удалось благодаря активным и решительным действиям "Южной" группировки войск.
До этого подразделения группировки войск "Восток" полностью освободили территорию ДНР в своей полосе. Кроме того, им удалось продвинуться в глубину обороны украинских войск и взять под контроль населенный пункт Новоселовка Запорожской области.
