10 сентября, 16:23

Nice Matin: два человека пострадали при вооруженном нападении на лицей на юге Франции

Два человека пострадали при нападении на лицей на юге Франции

Фото: 123RF/joseh51

Два человека пострадали в результате вооруженного нападения на лицей на юге Франции. Об этом сообщает местная газета Nice Matin.

Пострадавшими оказались 16-летний ученик и 52-летний преподаватель. Отмечается, что один из них получил тяжелые ранения.

По предварительным данным, напавшим является бывший ученик лицея.

Ранее подросток совершил нападение с ножом в одной из школ во французском Нанте. В результате происшествия погиб один человек.

Преступником оказался юноша 15 лет, который ранее был неизвестен правоохранительным органам. Его задержали учителя до прибытия полиции.

