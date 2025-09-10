Nice Matin: два человека пострадали при вооруженном нападении на лицей на юге Франции

10 сентября, 16:23Происшествия
Фото: 123RF/joseh51
Два человека пострадали в результате вооруженного нападения на лицей на юге Франции. Об этом сообщает местная газета Nice Matin.
Пострадавшими оказались 16-летний ученик и 52-летний преподаватель. Отмечается, что один из них получил тяжелые ранения.
По предварительным данным, напавшим является бывший ученик лицея.
Ранее подросток совершил нападение с ножом в одной из школ во французском Нанте. В результате происшествия погиб один человек.
Преступником оказался юноша 15 лет, который ранее был неизвестен правоохранительным органам. Его задержали учителя до прибытия полиции.