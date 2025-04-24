BFMTV: один человек погиб в ходе нападения подростка с ножом в школе Франции

Фото: 123RF/joseh51

Подросток совершил нападение с ножом в одной из школ во французском Нанте. Один ученик скончался, сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

Преступником оказался юноша 15 лет, который ранее был неизвестен правоохранительным органам. Его задержали учителя до прибытия полиции.

Ранее в Нью-Йорке мужчина ранил нескольких человек ножом мясника. По данным СМИ, среди пострадавших три девочки в возрасте от 8 до 16 лет и одна женщина.

Прибывшая на место полиция отдала приказ бросить нож, однако мужчина попытался напасть на правоохранителей, после чего был нейтрализован.

До этого пять человек пострадали при нападении мужчины с ножом в центре Амстердама. Подозреваемого задержали.