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06 апреля, 21:36

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NYP: мужчина ранил нескольких человек ножом мясника в Нью-Йорке

Мужчина ранил нескольких человек ножом мясника в Нью-Йорке – СМИ

Фото: depositphotos/dechevm

В Нью-Йорке мужчина ранил нескольких человек ножом мясника и был нейтрализован полицией. Об этом сообщает газета New York Post.

"Множество людей получили ранения ножом мясника в Бруклине в воскресенье (6 апреля. – Прим. ред.) утром", – говорится в материале.

По данным издания, среди пострадавших три девочки в возрасте от 8 до 16 лет и одна женщина. Прибывшая на место полиция отдала приказ бросить нож, однако мужчина попытался напасть на правоохранителей, после чего получил несколько пулевых ранений и был госпитализирован.

Ранее пять человек пострадали при нападении мужчины с ножом в центре Амстердама. Подозреваемого задержали. В полиции добавили, что мотив нападавшего является частью расследования.

До этого похожий случай произошел в Мюлузе на востоке Франции. Тогда мужчина с ножом напал на прохожих, в результате как минимум один человек погиб и два пострадали.

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