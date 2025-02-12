CBC News: в Канаде мужчина с ножом напал на священника во время службы

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В Канаде мужчина с ножом напал на священника, ворвавшись во время воскресной вечерней мессы в польско-украинский храм Святого Духа в Виннипеге, пишет CBC News.

По данным СМИ, посетитель попытался ранить 38-летнего пастора, когда тот читал молитву. Священнослужитель смог отбиться, и тогда злоумышленник вонзил нож в алтарь.

В результате нападения священник не пострадал, утверждают журналисты. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого – 50-летнего местного жителя, предварительно, уроженца Польши.

The Free Press сообщает, что нападавший имеет историю наркозависимости и психического заболевания. Кроме того, в 2017 году мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на полицейских, говорится в материале.

Ранее один монах погиб, еще семеро служителей получили ранения из-за нападения на монастырь в городе Хилет испанской провинции Валенсия. СМИ передавали, что на территорию монастыря проник неизвестный в неуравновешенном состоянии. Он перешагнул через забор и напал на священнослужителей.