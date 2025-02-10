РИА Новости: ранивший ножом главного муфтия Таджикистана получил 26 лет лишения свободы

10 февраля, 12:27Происшествия
Фото: 123RF/skycinema
Мужчину, ранившего главного муфтия Таджикистана в сентябре прошлого года, приговорили к 26 годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Верховном суде страны.
Также собеседник агентства отметил, что по данному делу были осуждены еще три человека в составе экстремистской группы.
Инцидент с нападением на муфтия Таджикистана произошел 11 сентября прошлого года. Это случилось возле центральной мечети в Душанбе. В результате председатель совета улемов получил легкое ножевое ранение.
В свою очередь, сотрудники МВД оперативно задержали злоумышленника и возбудили уголовное дело. В ведомстве также отмечали, что по первоначальной версии нападение было совершено из хулиганских побуждений.