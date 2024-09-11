МВД Таджикистана: главный муфтий страны получил ножевое ранение при нападении

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Главный муфтий Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода получил ножевое ранение при нападении, передает пресс-служба министерства внутренних дел республики.

Инидент произошел в 17:20 по местному времени (15:20 по московскому. – Прим. ред.) возле центральной мечети Душанбе. Председателя совета улемов осмотрели врачи, однако он отказался от госпитализации, после чего его проводили до места жительства.

Сотрудники МВД оперативно задержали злоумышленника и возбудили уголовное дело. Как отметили в ведомстве, сейчас ведется предварительное расследование.

Между тем в Дагестане в конце июня произошла стрельба. В Дербенте боевики обстреляли синагогу и церковь, в Махачкале – пост ДПС. Как сообщал муфтият республики, в результате нападения погибли девять человек, семь из них – правоохранители. Еще 25 человек пострадали.

