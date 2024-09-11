В МВД заявили, что на муфтия Таджикистана напали из хулиганских побуждений

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Нападение на главного муфтия Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзода было совершено из хулиганских побуждений, пишет ТАСС со ссылкой на МВД республики.

При этом источник в правоохранительных органах республики уточнил агентству, что версия является первоначальной и в ходе расследования могут быть установлены иные мотивы.

Инцидент с нападением на муфтия Таджикистана произошел 11 сентября. Это случилось возле центральной мечети в Душанбе. В результате председатель совета улемов получил легкое ножевое ранение. Абдулкодирзода осмотрели врачи, однако тот отказался от госпитализации, после чего его проводили до места жительства.

В свою очередь, сотрудники МВД оперативно задержали злоумышленника и возбудили уголовное дело.