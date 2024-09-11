Посольство Таджикистана рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в РФ

Фото: 123RF/leoaltman

Посольство Таджикистана в Москве порекомендовала гражданам республики временно воздержаться от поездок в Россию без острой необходимости. Об этом говорится в телеграм-канале дипмиссии.

Соответствующая рекомендация была опубликована на фоне продолжающегося в РФ "режима усиленного контроля въезда иностранных граждан через границу на наземных и воздушных пунктах пропуска".

В апреле этого года Душанбе также выразил Москве обеспокоенность на фоне информации СМИ о якобы необоснованных случаях отказа гражданам страны во въезде в Россию. Замглавы МИД Таджикистана Содик Имоми и посол РФ Семен Григорьев обсудили трудности, с которыми сталкивались граждане республики при пересечении российской границы.

В МИД РФ объяснили, что Россия ужесточила проверки иностранных граждан при прохождении пограничного контроля в связи с сохранением террористической угрозы.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, из-за тщательной проверки сотрудниками полиции въезжающих на территорию России иностранцев на пунктах пропуска через госграницу, включая аэропорты, наблюдаются задержки при прохождении паспортного контроля.